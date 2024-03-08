Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

GÜRCAN BİLGİÇ: "ZAFERİN RENGİ SARI-LACİVERT"

Sahada kariyer önderleri olmasına rağmen Fenerbahçe'yi sırtına alıp taşıyan gencecik İsmail Yüksek oldu. Sert ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Kendi sahasında alışkanlıklarını ve enerjilerini de sonuna kadar ortaya koydular. Sonuç: sadece duran toplarla pozisyon aradılar, gol kaçırmadılar.