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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:13

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek turun kapısını sonuna kadar araladı. Batshuayi, Oosterwolde ve Dusan Tadic'in golleriyle U.S. Gilloise'yi sahadan silen sarı-lacivertliler İstanbul'da oynanacak maç öncesinde büyük avantaj elde etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

Son dakika haberleri… Konferans Ligi gruplarından lider çıkan Fenerbahçe, Son 16 Turu ilk maçında Union SG'yi Belçika'da farklı yenip çeyrek finale göz kırptı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

14 Mart'taki maçta beraberliğin yanı sıra iki farklı yenilgi de Kanarya'ya yetiyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

Fenerbahçe'nin galibiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 500 puan artış göstererek 30.100'e yükseldi. 9. sırada yer alan Türkiye'nin önünde 46.800 puanla Belçika var. 10. sırada İskoçya (36.050), 11'de Çekya (35.550) Türkiye'yi takip ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”

GÜRCAN BİLGİÇ: "ZAFERİN RENGİ SARI-LACİVERT"

Sahada kariyer önderleri olmasına rağmen Fenerbahçe'yi sırtına alıp taşıyan gencecik İsmail Yüksek oldu. Sert ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Kendi sahasında alışkanlıklarını ve enerjilerini de sonuna kadar ortaya koydular. Sonuç: sadece duran toplarla pozisyon aradılar, gol kaçırmadılar.

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