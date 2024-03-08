Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:13
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin tarihi zaferi sonrası övgü dolu sözler! “Belçikalıların rüyası sona erdi”
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek turun kapısını sonuna kadar araladı. Batshuayi, Oosterwolde ve Dusan Tadic'in golleriyle U.S. Gilloise'yi sahadan silen sarı-lacivertliler İstanbul'da oynanacak maç öncesinde büyük avantaj elde etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…