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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:15

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray'da hem iç hem de dış transferde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce ayrılık sinyalleri veren Zaha'dan "U" dönüşü geldi. İtalyan basını Zeki Çelik için Roma'nın istediği bedeli açıkladı. Cimbom transferde asıl bombayı ise Fenerbahçe'nin istediği yıldızı alarak patlatmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Messi’nin kankası geliyor
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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Messi’nin kankası geliyor

Galatasaray'da geçen sezon Fenerbahçe'nin elinden kapılan Wilfried Zaha, 10 gol - 4 asistle tabela yaptı ancak beklentilerin uzağında kaldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Messi’nin kankası geliyor

İlk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen Fildişi Sahilli yıldızla uzun süredir West Ham ilgileniyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Messi’nin kankası geliyor

Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Messi’nin kankası geliyor

Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.

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