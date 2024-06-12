Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
08:15
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor
Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray'da hem iç hem de dış transferde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce ayrılık sinyalleri veren Zaha'dan "U" dönüşü geldi. İtalyan basını Zeki Çelik için Roma'nın istediği bedeli açıkladı. Cimbom transferde asıl bombayı ise Fenerbahçe'nin istediği yıldızı alarak patlatmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...