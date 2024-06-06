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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 21:12

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, rekorları alt üst ederek zafere ulaştı. 102 puanla ligi zirvede bitiren Aslan, Türk futbol tarihinin en yüksek puanını elde etti. Gelecek sezon için de çalışmalarına ara vermeden başlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte en çok beklenen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyordu. Galatasaray taraftarının çok istediği İlkay Gündoğan, Almanya'da çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

2 yıldır sarı-kırmızılı ekipte Sportif AŞ Başkanvekili olan Erden Timur'un ayrılığı bazı taşları yerinden oynatsa da Dursun Özbek yönetimi, transferde hata yapmak istemiyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

GSTV'de özel röportaj konuğu olan Okan Buruk, transferler konusunda taraftarın rahat olmasını isteyerek şu açıklamaları yaptı:

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

"Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Geçen sene bizim için çok uzun bir süreçti, çok ön eleme oynadık, 56 maç oynadık."

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