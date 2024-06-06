Giriş Tarihi: 06.06.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
21:12
SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, rekorları alt üst ederek zafere ulaştı. 102 puanla ligi zirvede bitiren Aslan, Türk futbol tarihinin en yüksek puanını elde etti. Gelecek sezon için de çalışmalarına ara vermeden başlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte en çok beklenen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyordu. Galatasaray taraftarının çok istediği İlkay Gündoğan, Almanya'da çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…