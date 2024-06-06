SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

"Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Geçen sene bizim için çok uzun bir süreçti, çok ön eleme oynadık, 56 maç oynadık."