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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar
Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:53

SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar

Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, İspanya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Tarihi bir turnuva geride kalırken A Milli Futbol Takımımızın sergilediği performans da hafızalara kazındı. Çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olarak turnuvada elenen milliler, birçok futbolcusuyla EURO 2024'e damga vuran takımlar arasında yer aldı. İspanyol Marca, EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan futbolcularından hazırladığı ilk 11'de 3 Türk futbolcuya yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar

Son dakika haberleri… İspanya ile İngiltere'nin karşı karşıya geldiği dev finalde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan matadorlar, EURO 2024 şampiyonu oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar

İngiltere bir kez daha hüsranla eve dönerken İspanya da 4. kez mutlu sona ulaştı. Turnuvanın en çok hatırlanan takımı ise hiç kuşkusuz Türkiye oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar

Birçok maçta sergilenen performans sayesinde takdir toplayan A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'ya çeyrek finalde mağlup olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar

Öte yandan İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar

Marca'nın listesinde 3 Türk futbolcu yer aldı. İşte o kadro…

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