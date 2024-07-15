Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
12:53
SON DAKİKA HABERLERİ: İlk 11’de tam 3 Türk futbolcu yer aldı! EURO 2024’e damga vuran kadroyu açıkladılar
Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, İspanya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Tarihi bir turnuva geride kalırken A Milli Futbol Takımımızın sergilediği performans da hafızalara kazındı. Çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olarak turnuvada elenen milliler, birçok futbolcusuyla EURO 2024'e damga vuran takımlar arasında yer aldı. İspanyol Marca, EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan futbolcularından hazırladığı ilk 11'de 3 Türk futbolcuya yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları…