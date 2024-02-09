Giriş Tarihi: 09.02.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
20:18
Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de devre arası transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Galatasaray, 3 yeni takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sacha Boey ve Angelino'nun ayrılığı sonrasında Serge Aurier, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius'u transfer eden sarı-kırmızılı ekip, büyük ses getirecek bir transfer için girişimlere başladı. İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid'in efsanesi yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylenen Galatasaray, taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı. Okan Buruk'u adeta bayram ettirecek transferin detayları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…