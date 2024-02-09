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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…
Giriş Tarihi: 09.02.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 20:18

Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de devre arası transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Galatasaray, 3 yeni takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sacha Boey ve Angelino'nun ayrılığı sonrasında Serge Aurier, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius'u transfer eden sarı-kırmızılı ekip, büyük ses getirecek bir transfer için girişimlere başladı. İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid'in efsanesi yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylenen Galatasaray, taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı. Okan Buruk'u adeta bayram ettirecek transferin detayları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, yazın dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…

Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Ndombele ve Davinson Sanchez gibi oyuncularla anlaşan sarı-kırmızılılar, yine şampiyonluğu birinci hedef olarak belirledi.

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Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…

Süper Lig'de 24. haftanın sonunda 63 puanla zirve yarışının içinde bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…

Ezeli rakibiyle kıyasıya bir mücadele içerisinde olan Aslan, devre arasında da kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…

Sacha Boey'in rekor ayrılığı, Angelino'nun da kiralık sözleşmesinden çıkılmasıyla birlikte iki yeni bek oyuncusu kadroya katıldı.

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