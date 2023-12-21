Giriş Tarihi: 21.12.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 20:48

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve diğer tüm UEFA turnuvalarına rakip olmayı amaçlayan Avrupa Süper Ligi projesi için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkan kararla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin başı çektiği projenin önü açıldı. Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti. Bunun üzerine futbolun önde gelen takımlarından teker teker resmi açıklamalar geldi. Öte yandan İspanyol basını da Türk takımları içi o flaş gelişmeyi duyurdu. İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılan ve reddeden tüm takımlar…