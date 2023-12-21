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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 20:48

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve diğer tüm UEFA turnuvalarına rakip olmayı amaçlayan Avrupa Süper Ligi projesi için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkan kararla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin başı çektiği projenin önü açıldı. Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti. Bunun üzerine futbolun önde gelen takımlarından teker teker resmi açıklamalar geldi. Öte yandan İspanyol basını da Türk takımları içi o flaş gelişmeyi duyurdu. İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılan ve reddeden tüm takımlar…

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunda oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in lideri olduğu Avrupa Süper Ligi projesi için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

2021 yılının Nisan ayında ilk kez duyurulan Avrupa Süper Ligi projesi, Avrupa'nın en büyük 12 takımı kapsayan bir ligi ortaya çıkarıyordu.

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Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

Ancak o dönem futbol takımları ve taraftarların adeta isyanı sonrasında Avrupa Süper Ligi projesi, kısa sürede futbol gündeminden düştü.

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

Projenin arkasındaki Avrupalı ticari spor geliştirme şirketi A22 Sports Management, FIFA ve UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni engelleme ve rakip kulüplere yaptırım uygulama hakkına mahkemelerde itiraz etti.

Son dakika haberleri: İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden tüm takımlar! Türk kulüpleri için flaş gelişmeyi duyurdular…

Firma, futbolun uluslararası ve Avrupa'daki yönetim organlarının kulüp müsabakalarının yürütülmesinde haksız bir tekel ve pazar hakimiyetine sahip olduğunu savundu.

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