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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo'da, gözler Georgina'da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:40

Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo'da, gözler Georgina'da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...

Son dakika haberleri: Manchester United'da yaşadığı krizlerin bir benzerini Portekiz Milli Takımı'nda da yaşayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Hocası Fernando Santos'u tehdit ettiği iddialarını yalanlayan Ronaldo'ya, nişanlısı Georgina Rodriguez de destek vermişti. 28 yaşındaki model, nişanlısının aksine turnuvaya kıyafet ve takılarıyla damga vuruyor. Rodriguez'in takılarının fiyatı dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo’da, gözler Georgina’da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...

Son dakika haberleri: Manchester United'da yaşadığı krizlerin bir benzerini Portekiz Milli Takımı'nda da yaşayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Hocası Fernando Santos'u tehdit ettiği iddialarını yalanlayan Ronaldo'ya, nişanlısı Georgina Rodriguez de destek vermişti. 28 yaşındaki model, nişanlısının aksine turnuvaya kıyafet ve takılarıyla damga vuruyor. Rodriguez'in takılarının fiyatı dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo’da, gözler Georgina’da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...

Dünya Kupası öncesi Manchester United'da yaşadığı krizlerin bir benzerini Portekiz Milli Takımı'nda da yaşayan Cristiano Ronaldo, manşetleri süslemeye devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo’da, gözler Georgina’da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...

Portekiz gazetesi Record'un dün ortaya attığı iddiaya göre 37 yaşındaki futbolcu, İsviçre ile oynanan son 16 maçı öncesi yedek olacağını öğrenmiş ve Fernando Santos ile hararetli bir kavga ettiği iddia edilmişti.

Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo’da, gözler Georgina’da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...

'TEHDİT' İDDİASI...

Ronaldo'nun Santos'u tehdit ederek, 'Beni yedek bırakırsan bu kampı terk ederim' ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo’da, gözler Georgina’da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...

Bu iddialar sonrası Portekizli yıldız sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşananları reddetmişti.

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