Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
10:40
Son dakika haberleri: Krizler Ronaldo'da, gözler Georgina'da! Takı ve kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı...
Son dakika haberleri: Manchester United'da yaşadığı krizlerin bir benzerini Portekiz Milli Takımı'nda da yaşayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Hocası Fernando Santos'u tehdit ettiği iddialarını yalanlayan Ronaldo'ya, nişanlısı Georgina Rodriguez de destek vermişti. 28 yaşındaki model, nişanlısının aksine turnuvaya kıyafet ve takılarıyla damga vuruyor. Rodriguez'in takılarının fiyatı dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...