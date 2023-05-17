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Haberler Galeri Son dakika haberleri: LaLiga'yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..
Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:53

Son dakika haberleri: LaLiga'yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..

Son dakika haberleri: LaLiga ekibi Getafe'de müthiş bir sezon geçiren Milli futbolcumuz Enes Ünal, attığı gollerle gol krallığında iddialı hale geldi. Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Enes Ünal, dev kulüp resmen talip oldu. Getafe Başkanı Angel Torres, Enes'e talip olan dev kulübü açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: LaLiga’yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..

LaLiga'da Barcelona şampiyonluğu ilan ederken, alt sıralarıda küme düşmeme mücadelesi devam ediyor. Bunlardan birisi de milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe.

Son dakika haberleri: LaLiga’yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..

Bu sezon attığı gollerle takımını ayakta tutan Enes Ünal, takımının küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sezon attığı 14 golle takımının en skorer ismi olan Enes Ünal, gol krallığında da 4. sırada.

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Son dakika haberleri: LaLiga’yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..

ENES KARİYER TRANSFERİNİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Attığı gollerden sonra Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enes Ünal, kariyerinin transferini yapabilir. Milli futbolcu için teklifler gelmeye başlarken, kulüp başkanı Angel Torres, Enes Ünal çarpıcı bir transfer açıklaması yaptı.

Son dakika haberleri: LaLiga’yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol Record, Enes Ünal'ın yeni sezonda başka bir takıma transfer olacağını yazdı. Transfer haberi İspanyol basınında geniş yer bulurken, kulüp başkanı Enes'i isteyen takımı da açıkladı.

Son dakika haberleri: LaLiga’yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Getafe Başkanı Angel Torres de Benfica'nın Enes Ünal hamlesini doğruladı ve oyuncunun transferi için görüşmelerin başladığını ifade etti.

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