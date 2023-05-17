Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:49
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
12:53
Son dakika haberleri: LaLiga'yı kasıp kavuran Enes Ünal kariyer transferini yapacak! Başkan yeni kulübünü açıkladı..
Son dakika haberleri: LaLiga ekibi Getafe'de müthiş bir sezon geçiren Milli futbolcumuz Enes Ünal, attığı gollerle gol krallığında iddialı hale geldi. Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Enes Ünal, dev kulüp resmen talip oldu. Getafe Başkanı Angel Torres, Enes'e talip olan dev kulübü açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...