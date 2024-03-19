Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:21
Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu
Son dakika haberleri… Galatasaray altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan milli futbolcu Ozan Kabak, kariyerine Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam ediyor. Kariyerinde Liverpool, Schalke ve Stuttgart gibi takımların formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Ozan Kabak'ın geri döneceği söylendi. Futbolseverlerde büyük merak uyandıran bu transfer gelişmesi, dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…