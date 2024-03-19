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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:21

Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Galatasaray altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan milli futbolcu Ozan Kabak, kariyerine Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam ediyor. Kariyerinde Liverpool, Schalke ve Stuttgart gibi takımların formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Ozan Kabak'ın geri döneceği söylendi. Futbolseverlerde büyük merak uyandıran bu transfer gelişmesi, dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan Ozan Kabak, 2018 yılında a takıma girmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu

Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede gösterdiği başarı sayesinde Avrupa'ya transfer olan Kabak, taraftarların da gönlüne girmeyi başarmıştı.

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Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da toplamda 18 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 1444 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu

2018/19 sezonu devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya'nın Stuttgart takımına imza atan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı ekibe de önemli bir gelir sağladı.

Son dakika haberleri: Ozan Kabak geri dönüyor! Eski Galatasaraylının yeni adresini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu

Daha sonra sırasıyla Schalke 04, Liverpool, Norwich City ve Hoffenheim formaları giyen Ozan, kariyerine Hoffenheim'da devam ediyor.

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