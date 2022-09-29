Son dakika haberleri: Gerard Pique ile olan 12 yıllık ilişkisi kaos içinde sona eren ünlü şarkıcı Shakira'yla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcu sonrası Real Madrid'in efsane ismiyle birliktelik yaşamaya başladığı iddia edilen Kolombiyalı şarkıcı, bu kez kötü bir durumla karşı karşıya... Shakira'nın 8 yıla kadar hapis cezası alması gündeme geldi. İşte tüm yaşananlar...