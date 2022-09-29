Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Shakira'ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: "Salyaları akmaya başladı..."
Giriş Tarihi: 29.09.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 13:33

Son dakika haberleri: Shakira'ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: "Salyaları akmaya başladı..."

Son dakika haberleri: Gerard Pique ile olan 12 yıllık ilişkisi kaos içinde sona eren ünlü şarkıcı Shakira'yla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcu sonrası Real Madrid'in efsane ismiyle birliktelik yaşamaya başladığı iddia edilen Kolombiyalı şarkıcı, bu kez kötü bir durumla karşı karşıya... Shakira'nın 8 yıla kadar hapis cezası alması gündeme geldi. İşte tüm yaşananlar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberleri: Shakira’ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: Salyaları akmaya başladı...

Son dakika haberleri: Gerard Pique ile olan 12 yıllık ilişkisi kaos içinde sona eren ünlü şarkıcı Shakira'yla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcu sonrası Real Madrid'in efsane ismiyle birliktelik yaşamaya başladığı iddia edilen Kolombiyalı şarkıcı, bu kez kötü bir durumla karşı karşıya... Shakira'nın 8 yıla kadar hapis cezası alması gündeme geldi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika haberleri: Shakira’ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: Salyaları akmaya başladı...

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile olan 12 yıllık ilişkisini Haziran ayında noktalayan ünlü şarkıcı Shakira, bir şok daha yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Shakira’ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: Salyaları akmaya başladı...

Geçtiğimiz günlerde Shakira'nın Real Madrid efsanesi Iker Casillas ile aşk yaşadığı iddiası, hem futbol hem de magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Son dakika haberleri: Shakira’ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: Salyaları akmaya başladı...

TNG News'te yer alan habere göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu olmuştu.

Son dakika haberleri: Shakira’ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: Salyaları akmaya başladı...

CASILLAS TAKİBE ALDI

Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddialara farklı bir boyut katmıştı.

SON DAKİKA