Giriş Tarihi: 15.09.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
20:55
SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanıyor. Dev mücadele büyük bir heyecanla başlarken iki takımın da tempolu oyunu izleyenleri keyiflendirmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Trabzonspor'da Edin Visca, kırmızı kartla oyun dışında kalırken taraftarların tepkisi de gecikmedi. Öte yandan Visca'nın gördüğü kırmızı kart, tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…