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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 20:55

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanıyor. Dev mücadele büyük bir heyecanla başlarken iki takımın da tempolu oyunu izleyenleri keyiflendirmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Trabzonspor'da Edin Visca, kırmızı kartla oyun dışında kalırken taraftarların tepkisi de gecikmedi. Öte yandan Visca'nın gördüğü kırmızı kart, tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…

Bordo-mavili ekipteki yeni döneminin ilk maçına eski takımı Beşiktaş ile çıkan Şenol Güneş, mutlak galibiyet hedefi belirledi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…

Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ise iyi başladıkları ligde bir galibiyet daha alarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…

Mücadelenin ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken oldukça heyecanlı bir 45 dakika oynadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzon’da tarihe geçen kırmızı kart! Beşiktaş maçında o anlar olay yarattı…

Trabzonspor'un golünü Okay Yokuşlu kaydederken Beşiktaş'ın golünü de Gedson Fernandes kaydetti.

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