Giriş Tarihi: 24.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024
23:56
SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Bir önceki maçta Twente deplasmanından 1 puan alan sarı-lacivertliler, Manchester United ile de 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran an ise Fransız hakem Clement Turpin'in verdiği karar oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho da şoku yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…