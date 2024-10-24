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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar
Giriş Tarihi: 24.10.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:56

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Bir önceki maçta Twente deplasmanından 1 puan alan sarı-lacivertliler, Manchester United ile de 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran an ise Fransız hakem Clement Turpin'in verdiği karar oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho da şoku yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar

JOSE MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United'a rakip oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar

Bu maç deneyimli teknik adamın Manchester United'a rakip olduğu 25'inci maç oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde Jose Mourinho şoku yaşadı! Fenerbahçe penaltı beklemişti: Fransız hakemden olay yaratan karar

İngiliz ekibinin başında 144 maça çıkan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Süper Kupa ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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