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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya'dan geldi
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 08:24

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya'dan geldi

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, İstanbul'da İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazansa da Yunan ekibine penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe, her ne kadar Olympiakos'a elense de 120 dakikalık bölümdeki 1-0'lık galibiyeti ülke puanına artı olarak yansıdı. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne? İşte yanıtı...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya’dan geldi

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, İstanbul'da İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazansa da Yunan ekibine penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe, her ne kadar Olympiakos'a elense de 120 dakikalık bölümdeki 1-0'lık galibiyeti ülke puanına artı olarak yansıdı. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne? İşte yanıtı...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya’dan geldi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk etti.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya’dan geldi

Yunanistan'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği rakibini 1-0 devirerek maçı uzatmaya götürdü.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya’dan geldi

Fenerbahçe, gölsüz geçilen uzatma bölümlerinin ardından seri penaltılarda rakibine 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya’dan geldi

Fenerbahçe'nin çeyrek finalde elenmesi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

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