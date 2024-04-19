Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe Olympiakos maçını beklerken, müjdeli haber Çekya’dan geldi

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, İstanbul'da İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazansa da Yunan ekibine penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe, her ne kadar Olympiakos'a elense de 120 dakikalık bölümdeki 1-0'lık galibiyeti ülke puanına artı olarak yansıdı. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne? İşte yanıtı...