Giriş Tarihi: 15.09.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
22:48
SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni hocası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan bordo-mavili ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Trabzonspor, karşılaşmayı Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekibi adına geceye damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Tecrübeli kaleci, 10 kişi oynayan takımını performansıyla adeta ayakta tuttu. İşte son dakika haberinin detayları…