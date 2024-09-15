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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:48

SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni hocası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan bordo-mavili ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Trabzonspor, karşılaşmayı Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekibi adına geceye damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Tecrübeli kaleci, 10 kişi oynayan takımını performansıyla adeta ayakta tuttu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…

13. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. İkili mücadele sonrası Visca'nın müdahalesi sonucu Rafa Silva yerde kaldı. Faul kararı veren hakem Ali Şansalan, VAR kontrolü sonrası Visca'ya kırmızı kart gösterdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşa ceza alanı içinde iyi yükselen Okay, kafayı vurdu ve meşin yuvarlak, kaleci Mert'in sağından ağlara gitti. 0-1.

SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…

39. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Rafa Silva ile duvar pası yapan Svensson'un ceza alanına gönderdiği topa Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

SON DAKİKA HABERLERİ: Uğurcan Çakır derbiye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Beşiktaş maçında…

Karşılaşmanın devamında iki takım da gol pozisyonlarına girse de başka gol olmadı ve puanlar paylaşıldı.

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