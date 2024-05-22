Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
13:07
Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen sezonun sona ermesine kısa süre kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon İsmail Kartal ile sezonu bitirecek olan Fenerbahçe ve bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, şu sıralar boşta olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile iletişime geçti. İki takımın da istediği tecrübeli hoca ile ilgili gelişmeler büyük yankı uyandırıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Mourinho derken bir ters köşe olabileceği de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…