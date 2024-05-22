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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:07

Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen sezonun sona ermesine kısa süre kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon İsmail Kartal ile sezonu bitirecek olan Fenerbahçe ve bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, şu sıralar boşta olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile iletişime geçti. İki takımın da istediği tecrübeli hoca ile ilgili gelişmeler büyük yankı uyandırıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Mourinho derken bir ters köşe olabileceği de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin son haftasında mucize peşinde.

Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır

Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray deplasmanından 1-0 galip gelerek ayrılan sarı-lacivertli ekip, rakibinin şampiyonluğunu engellemişti.

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Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır

Bu hafta sonu ise yine Galatasaray'ın mağlubiyetle ayrılmasını bekleyecek olan Kanarya, teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşıyor.

Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçildiği takdirde anlaşma sağlayacağını açıklamıştı.

Son dakika haberleri: Yeni hocayı duyurdular! Jose Mourinho derken ters köşe: Sözleşmesi bile hazır

Ancak Mourinho'nun henüz son kararını vermediği ve hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile bir kez daha görüşeceği söyleniyor.

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