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Haberler Galeri Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…
Giriş Tarihi: 25.04.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 21:33

Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun köklü takımlarından Göztepe, Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi, 2016-2017 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'den 4 sezon sonra bir alt lige düştü. Göztepe'nin küme düşmesiyle birlikte tüm gözler kulübün devir teslim işlemlerine çevrildi. Bir dönem Roman Abramovich'in de satın alacağı iddia edilen Göztepe'nin yeni sahipleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

Son dakika haberleri… 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, bu sezonun 34. haftasında küme düştü.

Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Göztepe, bitime 4 hafta kala taraftarlarını derinden üzdü.

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Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

SÜPER LİG'E 6. VEDA

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'den düşen Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

Ligin kurulmasından 1976-1977'ye kadar aralıksız olarak ligde mücadele eden Göztepe, Süper Lig'e daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda etmişti.

Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

Süper Lig'den 6. kez düşen Göztepe, Süper Lig'deki son 4 maçında Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.

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