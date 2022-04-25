Giriş Tarihi: 25.04.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 21:33

Son dakika: Küme düşmesi kesinleşen Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich iddiaları sonrası…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun köklü takımlarından Göztepe, Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi, 2016-2017 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'den 4 sezon sonra bir alt lige düştü. Göztepe'nin küme düşmesiyle birlikte tüm gözler kulübün devir teslim işlemlerine çevrildi. Bir dönem Roman Abramovich'in de satın alacağı iddia edilen Göztepe'nin yeni sahipleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…