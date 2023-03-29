Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz'u yerden yere vurdu! "Bizi aptalca oynattı..."

Son dakika milli takım haberleri… UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ikinci maçına çıkan Ay-yıldızlı takımımız, Hırvatistan'a karşı 2-0 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmayla birlikte gruptaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini alan milliler, 3 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki çok büyük olurken, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da adeta yerden yere vurdu. Toroğlu, Stefan Kuntz için çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…