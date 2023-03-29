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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz'u yerden yere vurdu! "Bizi aptalca oynattı..."
Giriş Tarihi: 29.03.2023 00:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 00:46

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz'u yerden yere vurdu! "Bizi aptalca oynattı..."

Son dakika milli takım haberleri… UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ikinci maçına çıkan Ay-yıldızlı takımımız, Hırvatistan'a karşı 2-0 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmayla birlikte gruptaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini alan milliler, 3 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki çok büyük olurken, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da adeta yerden yere vurdu. Toroğlu, Stefan Kuntz için çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz’u yerden yere vurdu! Bizi aptalca oynattı...

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz’u yerden yere vurdu! Bizi aptalca oynattı...

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ve pozisyonlar bulan taraf A Milli Takımımız oldu. Ancak ay-yıldızlılar, girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz’u yerden yere vurdu! Bizi aptalca oynattı...

Üzerindeki baskıyı atlatan konuk Hırvatistan, 20. dakikada Kovacic ile 1-0 öne geçti. Kovacic 45+4'te farkı 2'ye çıkardı ve Hırvatistan soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz’u yerden yere vurdu! Bizi aptalca oynattı...

İkinci yarıda ise iki taraf da girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi ve mücadele konuk Hırvatistan'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz’u yerden yere vurdu! Bizi aptalca oynattı...

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

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