Giriş Tarihi: 05.04.2022 18:27
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
18:48
Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştan sonra İngiliz Hükümeti, Chelsea Kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulamıştı. Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Rus iş adamı, kulübü satma kararı aldı ve rotasını Türkiye'ye çevirdi. Abramovich, Süper Lig ekibini satın alma konusunda mutlu sona ulaştı.