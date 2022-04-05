Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...
Giriş Tarihi: 05.04.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 18:48

Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştan sonra İngiliz Hükümeti, Chelsea Kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulamıştı. Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Rus iş adamı, kulübü satma kararı aldı ve rotasını Türkiye'ye çevirdi. Abramovich, Süper Lig ekibini satın alma konusunda mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...

Son dakika haberi... Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. İngiliz Hükümeti, Chelsea Kulübünün sahibi olan Rus iş adamının kulüp üzerinde yetkilerini elinden alarak Abramovich'e kısıtlamalar getirmişti.

Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...

Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...

Rotasını Türkiye'ye çeviren Rus Milyarder, satın almak istediği Süper Lig ekibi için mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...

İNGİLİZ BASINI DUYURMUŞTU!

Bir süredir söylenti halindeki haberin gerçeğe dönüşmesine az kaldı... Bu süre içinde en büyük iddia ise İngiltere basınından geldi.

Son dakika: Roman Abramovich, Süper Lig ekibini satın almak için anlaşmaya vardı! Resmi açıklama yapılacak...

Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA