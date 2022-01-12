Kouassi, Edin Visca ve Puchacz transferlerini bitiren Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stopere Spartak Moskova'dan Samuel Gigot'u kadrosuna katmaya çalışan Bordo-Mavililer, Danimarka'da forma giyen 19 yaşındaki genç yıldızı da transfer etmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları... Trabzonspor, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Fransız stoper Samuel Gigot'u kadrosuna katmayı çok istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için daha önce menajerler üzerinden nabız yoklayan Bordo-Mavililer, bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi. Spartak Moskova'ya bonservis beklentisini soruldu. Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan Trabzonspor, çok sayıda taliplisi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. 28 yaşındaki oyuncunun henüz bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi. DJANINY, TRABZON'A DÖNDÜ Bu arada milli takımında sakatlanan Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi. Kovid-19 testine tabi tutulan Yeşil Burun Adalı futbolcunun çıkacak sonuca göre önümüzdeki günlerde MR'a gireceği belirtildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve KOVİD-19 testi negatif çıkan Siopis ise tedbir amacıyla izolasyona alındı. DOĞUHAN ARAL İMZAYA YAKIN Öte yandan Trabzonspor'un U19 Avrupa Ligi'nde FC Midtjylland ile oynadığı maçta çok beğenilen Doğuhan Aral Şimşir için Danimarka kulübüne teklifte bulunuldu. Yapılan ikinci temasta prensip anlaşmasına varıldı. 19 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeri Çağlar Koycu, transfer sürecinin çok olumlu gittiğini ve kısa sürede imzaların atılacağını belirtti.