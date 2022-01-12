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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka'dan geliyor
Giriş Tarihi: 12.01.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 10:51

Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka'dan geliyor

Kouassi, Edin Visca ve Puchacz transferlerini bitiren Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stopere Spartak Moskova'dan Samuel Gigot'u kadrosuna katmaya çalışan Bordo-Mavililer, Danimarka'da forma giyen 19 yaşındaki genç yıldızı da transfer etmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka’dan geliyor

Kouassi, Edin Visca ve Puchacz transferlerini bitiren Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stopere Spartak Moskova'dan Samuel Gigot'u kadrosuna katmaya çalışan Bordo-Mavililer, Danimarka'da forma giyen 19 yaşındaki genç yıldızı da transfer etmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka’dan geliyor

Trabzonspor, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Fransız stoper Samuel Gigot'u kadrosuna katmayı çok istiyor.

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Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka’dan geliyor

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için daha önce menajerler üzerinden nabız yoklayan Bordo-Mavililer, bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi. Spartak Moskova'ya bonservis beklentisini soruldu.

Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka’dan geliyor

Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan Trabzonspor, çok sayıda taliplisi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Trabzonspor dördüncü transferini de yapıyor! Danimarka’dan geliyor

28 yaşındaki oyuncunun henüz bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi.

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