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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:58

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 3. sırada yer alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ederken, bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos talip olmuştu. Terim, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek isterken, şok bir haber geldi. Süper Lig devi yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti. Tecrübeli oyuncudan da bu transfere yeşil ışık geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 3. sırada yer alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ederken, bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos talip olmuştu.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

Terim, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek isterken, şok bir haber geldi. Süper Lig devi yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

Tecrübeli oyuncudan da bu transfere yeşil ışık geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

TERİM İSİM VERMİŞTİ

Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk basın toplantısında Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas'ı transfer etmek istediğini açıklamıştı.

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