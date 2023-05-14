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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına'ya geliyor...
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:18

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına'ya geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çite kupa ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon istenilen performansı gösteremedi ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Kötü gidişatın sürmesi takımda birçok istifaya sebep olurken, Fırtına'da yeni sezon için de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Nenad Bjelica'da Ertuğrul Doğan'a hangi alana oyuncu alınması yönünde bir rapor sunarken, sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı ve Fırtına, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına’ya geliyor...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çite kupa ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon istenilen performansı gösteremedi ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Kötü gidişatın sürmesi takımda birçok istifaya sebep olurken, Fırtına'da yeni sezon için de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Nenad Bjelica'da Ertuğrul Doğan'a hangi alana oyuncu alınması yönünde bir rapor sunarken, sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı ve Fırtına, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına’ya geliyor...

Süper Lig'de 48 puanla 7.sırada bulunan Trabzonspor, ligde en son Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyet sonrası takımda 5 maçlık galibiyet hasreti sona ererken, takımda zorlu Fenerbahçe maçı öncesi moraller yerine geldi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına’ya geliyor...

Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezonu çift kupa ile tamamlasa da bu sezon ise işler istenildiği gibi gitmedi ve birçok yarışta erkenden havlu atıldı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına’ya geliyor...

Fırtına'nın ilk olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve ligde ise şampiyonluk yarışından çok uzak kalınılması sebebiyle birçok istifa geldi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına’ya geliyor...

İLK İSTİFA AĞAOĞLU'DAN GELDİ

Abdullah Avcı yönetiminde geçen yılı çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da 38 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken, yeni sezon için ise işler istenildiği gibi gitmedi.

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