Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:18

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'e damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli Fırtına'ya geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çite kupa ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon istenilen performansı gösteremedi ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Kötü gidişatın sürmesi takımda birçok istifaya sebep olurken, Fırtına'da yeni sezon için de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Nenad Bjelica'da Ertuğrul Doğan'a hangi alana oyuncu alınması yönünde bir rapor sunarken, sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı ve Fırtına, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.