Trabzonspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları başladı. Bordo-mavili takıma, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın idmanında sakatlanan ve Afrika Kupası'na katılamadan geri dönen Djaniny Semedo'dan güzel haber geldi. 30 yaşındaki forvet dün, uzun sürenin ardından koşu çalışması yaptı. Başarılı oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Anders Trondsen de koşu yapan isimler arasında yer aldı. PERES BABA OLDU GENÇLİK ATEŞİ: DOĞUHAN ARAL ŞİMŞİR VE ENİS DESTAN Bordo-Mavililer bu anlamda Danimarka'nın FC Midtjylland takımından sol kanat Doğuhan Aral Şimşir (19) ve Altınordu'dan santrfor Enis Destan'ın (19) peşinde. İki oyuncu için scout ekibi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda girişimler sürüyor. OLMAZSA SEZON SONU Menajerlerin önerdiği Enis Destan için ise maliyet araştırması yapılıyor. Bordo-Mavili kulüp, devre arasında olmasa bile sezon sonu için bu iki oyuncunun kulüplerinden söz almak istiyor. Scout ekibinin bir diğer keşfi Erdem Gökçe idi. Ancak Balıkesirspor'un 18 yaşındaki sağ beki için Eyüpspor elini çabuk tuttu ve oyuncuyu kadrosuna kattı.