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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor'dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor
Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:38

Son dakika: Trabzonspor'dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor

Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer, gözünü Midtjylland ve Altınordu formaları giyen iki genç yıldıza çevirdi. Ayrıca Djaniny Semedo ve Bruno Peres'ten de güzel haberler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor
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Son dakika: Trabzonspor’dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor

Trabzonspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları başladı. Bordo-mavili takıma, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın idmanında sakatlanan ve Afrika Kupası'na katılamadan geri dönen Djaniny Semedo'dan güzel haber geldi.

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Son dakika: Trabzonspor’dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor

30 yaşındaki forvet dün, uzun sürenin ardından koşu çalışması yaptı. Başarılı oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi.

Son dakika: Trabzonspor’dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor

Sakatlıktan dönen Anders Trondsen de koşu yapan isimler arasında yer aldı.

Son dakika: Trabzonspor’dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor

PERES BABA OLDU
Bu arada Bordo-Mavililerin 31 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in eşi Glenda Moretti, Roma'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin, kızlarına İlary ismini verdiği belirtildi.

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