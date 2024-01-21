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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 09:47

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncu, tercihini Kanarya'dan yana kullanırken, dev takımların tekliflerini de reddetti. Milli stoperin reddettiği takımlar ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...

Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...

Yıldız oyuncu, tercihini Kanarya'dan yana kullanırken, dev takımların tekliflerini de reddetti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...

Milli stoperin reddettiği takımlar ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...

Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic transferinden sonra Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı.

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