Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
09:47
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için devleri reddetti! O takımlar ortaya çıktı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncu, tercihini Kanarya'dan yana kullanırken, dev takımların tekliflerini de reddetti. Milli stoperin reddettiği takımlar ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...