Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter'in istediği bonservis bedeli belli oldu
Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:55

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter'in istediği bonservis bedeli belli oldu

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süepr Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına erken başlayan sarı-lacivertliler daha önce de renklerine bağlamak istediği dünyaca ünlü golcüye tekrar talip olurken Inter'in istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter’in istediği bonservis bedeli belli oldu

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süepr Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına erken başlayan sarı-lacivertliler daha önce de renklerine bağlamak istediği dünyaca ünlü golcüye tekrar talip olurken Inter'in istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter’in istediği bonservis bedeli belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter’in istediği bonservis bedeli belli oldu

Son olarak evinde Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter’in istediği bonservis bedeli belli oldu

Puan cetvelinde 2 farkla Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunan Sarı Kanarya, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter’in istediği bonservis bedeli belli oldu

FLAŞ SÜPER KUPA KARARI

Bu akşam 21.30'da oynanacak Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, flaş bir karar imza attı.

SON DAKİKA