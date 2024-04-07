Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
09:55
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski aşkı tekrar alevlendi! Inter'in istediği bonservis bedeli belli oldu
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süepr Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına erken başlayan sarı-lacivertliler daha önce de renklerine bağlamak istediği dünyaca ünlü golcüye tekrar talip olurken Inter'in istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...