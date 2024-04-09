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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler
Giriş Tarihi: 09.04.2024 00:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 00:54

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 9 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu hasreti sona erdirmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekibin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız için o dünya devi devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 9 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu hasreti sona erdirmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekibin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız için o dünya devi devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler

Trendyol Süper Lig'i son olarak 2. olarak şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkartan Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal ile başladı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler

Tecrübeli çalıştırıcı ile lige iyi bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile girdiği dev mücadele sonrası şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler

Son olarak ligin 31. haftasında Adana Demirpsor'u konuk eden Kanarya, maçtan 4-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler

Toplamda puanını 82'ye yükselten Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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