Giriş Tarihi: 09.04.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
00:54
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 9 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu hasreti sona erdirmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekibin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız için o dünya devi devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...