Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
09:51
Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Orta saha bölgesi için yıldız bir transfer yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın da istediği oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Mourinho da yıldız oyuncuyu bizzat aradı. İşte transfere dair tüm detaylar...