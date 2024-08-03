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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım...
Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 09:51

Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Orta saha bölgesi için yıldız bir transfer yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın da istediği oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Mourinho da yıldız oyuncuyu bizzat aradı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım...

Orta saha bölgesi için yıldız bir transfer yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın da istediği oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım...

Mourinho da yıldız oyuncuyu bizzat aradı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Mourinho telefon açtı geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım...

Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, birbirinden önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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