Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine sayılı haftalar kala takımlar yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için Süper Lig devinden bomba bir teklif geldi. Yıldız futbolcunun istediği maaş ise belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...