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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:36

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine sayılı haftalar kala takımlar yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için Süper Lig devinden bomba bir teklif geldi. Yıldız futbolcunun istediği maaş ise belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine sayılı haftalar kala takımlar yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için Süper Lig devinden bomba bir teklif geldi. Yıldız futbolcunun istediği maaş ise belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir heyecanla devam ediyor.

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Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...

Takımlar, sezonunun bitimine haftalar kala yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlamış durumdalar.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...

ROMA'DA KENDİNİ BULDU

Bu sezon öncesi 5.8 milyon Euro bedelle Chelsea'den Roma'ya kiralık olarak giden Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde tekrardan kendisini buldu.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de Romelu Lukaku çılgınlığı! İstediği maaş belli oldu...

Takımı ile şimdiye kadar tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Belçikalı yıldız 19 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı.

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