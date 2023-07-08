Giriş Tarihi: 08.07.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 16:48

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor'dan yılın transferi! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tarihi çalım...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Vincenzo Montella yönetiminde tamamlayan Adana Demirspor, 69 puan topladı. Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası takımın başına Patrick Kluivert'ı getiren mavi-beyazlı ekip, yeni sezon için ve Konferans Ligi elemeleri için ise transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan Akdeniz ekibi, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...