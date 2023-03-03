Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:26

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla ile 9 Mart'ta karşılaşacaktı. Ancak Alman ve İspanyol basını, Sarı-Lacivertli ekip ile İspanyol takımının maçtan önce yıldız oyuncu için transferde karşı karşı geldiğini yazdı. Bu arada takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc konusunda da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla ile 9 Mart'ta karşılaşacaktı. Ancak Alman ve İspanyol basını, Sarı-Lacivertli ekip ile İspanyol takımının maçtan önce yıldız oyuncu için transferde karşı karşı geldiğini yazdı. Bu arada takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc konusunda da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sezon başında Miha Zajc'ı çok fazla denememiş, oyuncunun ayrılığı gündeme gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu

Ancak Sloven yıldız, son dönemde ortaya koyduğu performansla Portekizli hocanın gözüne girmeyi başardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu

28 yaşındaki orta sahanın özellikle Konyaspor karşılaşmasında sergilediği oyundan memnun kalan Jesus, Kayserispor maçına da Zajc'la başlayacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe yönetimi oyuncu ile yaptığı ilk görüşmede "2+1 yıllık yeni sözleşme yapalım" denildi. Deneyimli futbolcu teklife sıcak bakarken, forma garantisi istedi.

SON DAKİKA