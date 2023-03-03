Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
11:26
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Sevilla sahadan önce masada kapışacak! Transferde kimse bunu beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla ile 9 Mart'ta karşılaşacaktı. Ancak Alman ve İspanyol basını, Sarı-Lacivertli ekip ile İspanyol takımının maçtan önce yıldız oyuncu için transferde karşı karşı geldiğini yazdı. Bu arada takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc konusunda da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...