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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey'a kanca
Giriş Tarihi: 13.04.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 13:43

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey'a kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiren sarı-kırmızılılarda, paylaşılamayan isimlerden Sacha Boey'a dünyaca ünlü kulüpten dev bir teklif geldi. Galatasaray'da ayrıca taraftarların kadroda istemediği ve sezon başında ayrılan tecrübeli yıldız geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey’a kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiren sarı-kırmızılılarda, paylaşılamayan isimlerden Sacha Boey'a dünyaca ünlü kulüpten dev bir teklif geldi. Galatasaray'da ayrıca taraftarların kadroda istemediği ve sezon başında ayrılan tecrübeli yıldız geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey’a kanca

Süper Lig'de 28 hafta sonucunda topladığı 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey’a kanca

Sarı-kırmızılılarda sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey’a kanca

Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haber geldi! O isim geri dönüyor | Dünya devinden Sacha Boey’a kanca

Icardi, Mertens, Zaniolo ve Torreira kalitesindeki yıldızları transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birkaç oyuncusuyla da yollarını ayıracak.

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