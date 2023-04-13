Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiren sarı-kırmızılılarda, paylaşılamayan isimlerden Sacha Boey'a dünyaca ünlü kulüpten dev bir teklif geldi. Galatasaray'da ayrıca taraftarların kadroda istemediği ve sezon başında ayrılan tecrübeli yıldız geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları...