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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'tan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 19:52

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'tan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Benfica'dan Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus, Süper Lig'de 80 puan toplayarak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jesus, karşılaşma sonrası ayrılığını açıklarken, yeni adresi ise Al Hilal oldu. Geçtiğimiz günlerde Jesus'un Fenerbahçe'den Arao ve Rossi transferi için harekete geçtiği ifade edilirken, şimdi flaş bir iddia daha gündeme geldi. Jesus'un Galatasaray'ın yıldızı için yönetimden hamle yapmasını istediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray’ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Benfica'dan Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus, Süper Lig'de 80 puan toplayarak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jesus, karşılaşma sonrası ayrılığını açıklarken, yeni adresi ise Al Hilal oldu. Geçtiğimiz günlerde Jesus'un Fenerbahçe'den Arao ve Rossi transferi için harekete geçtiği ifade edilirken, şimdi flaş bir iddia daha gündeme geldi. Jesus'un Galatasaray'ın yıldızı için yönetimden hamle yapmasını istediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray’ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona ererken, Fenerbahçe kupa hasretini 9 yıla çıkarmış oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray’ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, takımın başına Benfica'dan Jorge Jesus'un getirildiğini duyurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray’ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Portekizli çalıştırıcı ile lige fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, daha sonra Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından düşüş yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı ve bir daha devralamadı.

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’tan Galatasaray’ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Avrupa Ligi'nde ise Aek, Dinamo Kiev ve Rennes'in bulunduğu gruptan lider çıkan sarı-lacivertli ekip, son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elenerek turnuvaya veda etti.

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