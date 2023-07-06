Giriş Tarihi: 06.07.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 19:52

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'tan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Arao, Rossi derken, herkes ters köşe oldu...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Benfica'dan Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus, Süper Lig'de 80 puan toplayarak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jesus, karşılaşma sonrası ayrılığını açıklarken, yeni adresi ise Al Hilal oldu. Geçtiğimiz günlerde Jesus'un Fenerbahçe'den Arao ve Rossi transferi için harekete geçtiği ifade edilirken, şimdi flaş bir iddia daha gündeme geldi. Jesus'un Galatasaray'ın yıldızı için yönetimden hamle yapmasını istediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...