Giriş Tarihi: 19.05.2022 17:33
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
17:33
Son dakika transfer haberleri: Liverpool'da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak
Son dakika transfer haberleri: Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılı yaz aylarında sona erecek olan Mohamed Salah, kulübüyle henüz yeni sözleşme imzalamadı. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya devleri Salah'ın peşine düşerken, Liverpool Mısırlı hücum oyuncusunun olası boşluğunu Premier Lig'den dolduracak. Merseyside ekibi, dev transfer için çalışmalara başlarken, yapacağı teklif belli oldu.