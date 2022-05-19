Son dakika transfer haberleri: Liverpool’da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Salah, "Sözleşme uzatmaktan emin olduğumu da olmadığımı da henüz söyleyemem ancak ne istediğimi daha önce defalarca söyledim. Şu anda kontratımın ayrıntılarına inemem, çünkü bu hassas bir durum. Söylenecek pek bir şey yok ama dürüst olmak gerekirse, insanların bilmediği pek çok şey olduğunu söyleyebilirim. Bencil olup durumum hakkında konuşamam." diye konuşmuştu.