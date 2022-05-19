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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Liverpool'da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak
Giriş Tarihi: 19.05.2022 17:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 17:33

Son dakika transfer haberleri: Liverpool'da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

Son dakika transfer haberleri: Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılı yaz aylarında sona erecek olan Mohamed Salah, kulübüyle henüz yeni sözleşme imzalamadı. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya devleri Salah'ın peşine düşerken, Liverpool Mısırlı hücum oyuncusunun olası boşluğunu Premier Lig'den dolduracak. Merseyside ekibi, dev transfer için çalışmalara başlarken, yapacağı teklif belli oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Liverpool’da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

Son dakika transfer haberleri: Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılı yaz aylarında sona erecek olan Mohamed Salah, kulübüyle henüz yeni sözleşme imzalamadı. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya devleri Salah'ın peşine düşerken, Liverpool Mısırlı hücum oyuncusunun olası boşluğunu Premier Lig'den dolduracak. Merseyside ekibi, dev transfer için çalışmalara başlarken, yapacağı teklif belli oldu.

Son dakika transfer haberleri: Liverpool’da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

Liverpool'un hücumdaki en büyük gücü olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 2023 yaz aylarında bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Yeni sözleşmeye görüşmelerinde somut adım atılmazken, Liverpool Salah'ın yerine transfer çalışmalarına başladı.

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Son dakika transfer haberleri: Liverpool’da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Salah, "Sözleşme uzatmaktan emin olduğumu da olmadığımı da henüz söyleyemem ancak ne istediğimi daha önce defalarca söyledim. Şu anda kontratımın ayrıntılarına inemem, çünkü bu hassas bir durum. Söylenecek pek bir şey yok ama dürüst olmak gerekirse, insanların bilmediği pek çok şey olduğunu söyleyebilirim. Bencil olup durumum hakkında konuşamam." diye konuşmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Liverpool’da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

LIVERPOOL O MAAŞI VETO ETTİ

Mısırlı futbolcunun Liverpool'dan haftalık 500 bin sterlin maaş istediği ancak İngiliz ekibinin bu parayı ödemeye yanaşmadığı öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Liverpool’da Salah depremi! Yeni takımı netleşti, yerine gelecek isimle görüşmeler başladı... Dünya bu transferi konuşacak

MBAPPE'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Mısırlı futbolcuyla PSG ve Juventus'un ilgilendiği ve transfer için adım atmak adına Salah'ın durumunun resmileşmesini bekledikleri iddia edildi. Kylian Mbappe'nin ayrılacak olması nedeniyle büyük bir boşluk yaşayacak olan PSG'nin Salah transferini bitirmeye yakın olduğu ve en kısa sürede bu transferi resmileştireceği öne sürüldü.

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