Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

1991 – Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?



Fenerbahçe'den Aykut Kocaman, Beşiktaş'tan ise Mehmet Özdilek'in (Şifo Mehmet) 2'şer gol atarak yıldızlaştığı maçın bir başka kahramanı da maçın hakemi Ahmet Çakar oldu. Şifo Mehmet'in golü ile öne geçen Beşiktaş'a, Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın iki golüyle cevap verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Maçın bitmesine dakikalar kala Şifo Mehmet'in vuruşunu Semih Yuvakuran çizgiden çıkarttı ancak maçın hakemi Ahmet Çakar, pozisyonda santrayı gösterdi ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen bu müthiş karşılaşmada Ahmet Çakar'ın verdiği karar hala tartışılmakta. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? tartışması hala konuşulurken bu karşılaşma ezeli rekabetin tarihi sayfalarında yerini aldı.