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Haberler Galeri Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

Son dakika: Unutulmaz - derbileri!

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 28 Kasım 1924'te başlayan ezeli rekabette tarihe geçen derbileri sizler için derledik. İşte unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 13:13
Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

1989 – Fenerbahçe'yi 103 gollü şampiyonluğa taşıyan maç

Yakın tarihte ilk durağımız 1988-89 sezonu. 103 golle rekor kırarak şampiyon olan son haftalara doğru 'la çekişiyordu. Kadıköy'deki maçın 15. dakikasında Ali Gültiken'in golüyle 1-0 geriye düşen Kanarya, ardından Aykut Kocaman ve Hakan Tecimer'in golleriyle gülerek belki de o derbide tarihe geçen şampiyonluğu kazandı.

Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

1990 – Beşiktaş'tan Kadıköy'de 5 gollü zafer

Önceki sezonun şampiyonu , Ocak ayında Kadıköy'de oynanan ilk derbiye de kazanmak için çıkmıştı. Üstelik sarı lacivertlilerin teknik direktör Todor Veselinovic maçtan önce iddialı açıklamalar yapmıştı. Ancak Fenerbahçe'yi deplasmanda 5-1 yenen rakibine yıllarca unutamadığı bir şok yaşattı.

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Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

1991 – Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

'den Aykut Kocaman, 'tan ise Mehmet Özdilek'in (Şifo Mehmet) 2'şer gol atarak yıldızlaştığı maçın bir başka kahramanı da maçın hakemi Ahmet Çakar oldu. Şifo Mehmet'in golü ile öne geçen Beşiktaş'a, Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın iki golüyle cevap verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Maçın bitmesine dakikalar kala Şifo Mehmet'in vuruşunu Semih Yuvakuran çizgiden çıkarttı ancak maçın hakemi Ahmet Çakar, pozisyonda santrayı gösterdi ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen bu müthiş karşılaşmada Ahmet Çakar'ın verdiği karar hala tartışılmakta. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? tartışması hala konuşulurken bu karşılaşma ezeli rekabetin tarihi sayfalarında yerini aldı.

Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

1993 – Fenerbahçe'nin hasretini Uche bitirdi

'nin, 'a karşı galibiyet hasretini Nijeryalı defans oyuncusu Uche sonlandırdı. Son olarak 1989'da 2-1 yendiği rakibine karşı galibiyet alamayan sarı lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılşamanın ikinci yarısına golle başladı. Fenerbahçe'de umutların iyicene azaldığı dakikalarda Uche'nin ayağından gelen golle Beşiktaş karşısında 2-1 geçen Fenerbahçe, uzun süren galibiyet hasretine bu golle son verdi.

Son dakika: Unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri!

1996 – Serbest vuruşta topun başına Sergen geçiyor

1996 yılında oynanan bu derbinin akıllarda kalmasını sağlayan tek isim Sergen Yalçın. 90+1'de 'ın kazandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Sergen Yalçın, topu çatal tabir edilen yere vurunca kaleci Rüştü Reçber'i çaresiz bıraktı ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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