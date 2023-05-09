Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
15:12
Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU'nun İngiliz çocuğu Süper Lig'e geliyor
Son dakika haberleri: Ligde sürpriz bir şekilde puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı. Giresunspor maçı sonrası görüşen Ali Koç ve Jorge Jesus, puan kayıplarını masaya yatırdı. Fenerbahçe'de diğer yandan gözler yeni sezon için yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli takım, İngiliz devi Manchester United'ın İngiliz oyuncusu için sürpriz bir hamle yapıyor. İşte flaş transfer haberinin detayları...