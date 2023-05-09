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Haberler Galeri Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU'nun İngiliz çocuğu Süper Lig'e geliyor
Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 15:12

Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU'nun İngiliz çocuğu Süper Lig'e geliyor

Son dakika haberleri: Ligde sürpriz bir şekilde puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı. Giresunspor maçı sonrası görüşen Ali Koç ve Jorge Jesus, puan kayıplarını masaya yatırdı. Fenerbahçe'de diğer yandan gözler yeni sezon için yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli takım, İngiliz devi Manchester United'ın İngiliz oyuncusu için sürpriz bir hamle yapıyor. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU’nun İngiliz çocuğu Süper Lig’e geliyor

Süper Lig'de bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın dün de kazanmasıyla birlikte zirveden 5 puan uzakta kaldı. Maç sonrası İstanbul'da kulüp binasında bir araya gelen Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus, yaşanan puan kayıpları konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU’nun İngiliz çocuğu Süper Lig’e geliyor

JESUS BİREYSEL HATALARIN KURBANO OLDU

Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, yaptığı bireysel hataların kurbanı oldu. Son olarak Giresun deplasmanında benzer bir senaryo yaşayan Kanarya, Attila Szalai'nin dikkatsizliği sonucu sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılırken, şampiyonluk yolunda çok kritik ve önemli 2 puandan oldu.

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Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU’nun İngiliz çocuğu Süper Lig’e geliyor

F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti.

Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU’nun İngiliz çocuğu Süper Lig’e geliyor

ALİ KOÇ, JESUS'U KULÜP BİNASINA ÇAĞIRDI

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 1-1'lik sonuç, camiada moralleri bozdu… Başkan Ali Koç dün sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u, kulüp binasında görüşmeye çağırdı.

Son dakika! Ve Başkan Ali Koç dünya yıldızını getiriyor! MANU’nun İngiliz çocuğu Süper Lig’e geliyor

Dün gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.

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