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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe'ye devre arasında dünya yıldızı golcü...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:22

SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe'ye devre arasında dünya yıldızı golcü...

Fenerbahçe'de beklenen forvetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray derbisinde alınan üç puanın ardından Yunanistan'da beklemediği bir sonuç alan Fenerbahçe, Süper Lig'e geri döndü. Sarı lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk! Başkan Ali Koç ve yönetim devre arasında nokta atışı transferler yaparak Trabzonspor ile puan farkını eritmeyi planlıyor. Mergim Berisha'nın formundan memnun olmayan Fenerbahçe, golcü bir forvet alacak! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe’ye devre arasında dünya yıldızı golcü...

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları büyük bir gizlilikle devam ediyor. Vitor Pereira, hem Galatasaray hem de Olympiakos karşılaşmalarında Macar stoper Szalai'yi ilk 11'de oynatmadı. Attila Szalai'nin yeni durağının İngiltere olması bekleniyor. Fenerbahçe, başarılı defans oyuncusunun satışından 20 milyon € gelir bekliyor. Oradan gelecek parayla forvet transferi de bitirilecek. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri!

SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe’ye devre arasında dünya yıldızı golcü...

Geçen sezon Samatta, Thiam, Enner Valencia ve Cisse hücum hattıyla sezona başlayan Fenerbahçe golcülerinden verim alamamıştı. Başkan Ali Koç bu sezon için başarılı bir golcü transfer edeceklerini belirtmişti fakat Mergim Berisha taraftarın gözüne giremedi.

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SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe’ye devre arasında dünya yıldızı golcü...

Sarı lacivertliler bu sezon başında önce bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Serdar Dursun'un ardından transferin son günlerinde Alman oyuncu Mergim Berisha transfer edildi.

SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe’ye devre arasında dünya yıldızı golcü...

Berisha, ligde sadece Kasımpaşa ağlarını sarsarken UEFA Avrupa Ligi'nde de Royal Antwerp'e karşı iyi bir oyun oynayarak harika bir gol attı.

SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe’ye devre arasında dünya yıldızı golcü...

Fenerbahçe taraftarı devre arasında takımı yukarıya taşıyacak, gol yükünü çekecek bir santrafor transferi istiyor. Bu noktada Fenerbahçe yönetimi gözünü İngiltere'ye çevirdi!

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