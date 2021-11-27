Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:21Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:22
SON DAKİKA: Yıllardır bekleniyordu menajerinden kritik açıklama! Fenerbahçe'ye devre arasında dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe'de beklenen forvetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray derbisinde alınan üç puanın ardından Yunanistan'da beklemediği bir sonuç alan Fenerbahçe, Süper Lig'e geri döndü. Sarı lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk! Başkan Ali Koç ve yönetim devre arasında nokta atışı transferler yaparak Trabzonspor ile puan farkını eritmeyi planlıyor. Mergim Berisha'nın formundan memnun olmayan Fenerbahçe, golcü bir forvet alacak! İşte son dakika haberinin detayları...