Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları büyük bir gizlilikle devam ediyor. Vitor Pereira, hem Galatasaray hem de Olympiakos karşılaşmalarında Macar stoper Szalai'yi ilk 11'de oynatmadı. Attila Szalai'nin yeni durağının İngiltere olması bekleniyor. Fenerbahçe, başarılı defans oyuncusunun satışından 20 milyon € gelir bekliyor. Oradan gelecek parayla forvet transferi de bitirilecek. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri!