Sözleşmesi sona erecek en değerli oyuncular belli oldu! 25 futbolcu sezon sonunda bedava...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 18:26

Son yıllarad kulüpler, sözleşmesinin son yılına giren isimlerle önceden el sıkışarak, erkenden renklerine bağlama tercihinde bulunuyor. Ara transfer döneminden itibaren, takımlarıyla mukavele yenilemeyen oyuncular, başka kulüplere resmen imza atma hakkına sahip olacak. Transfermarkt kaynaklı listede, kontratının son yılına girecek en değerli 25 futbolcu ortaya çıktı. İşte o isimler...

2025-2026 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek en değerli 25 futbolcu belli oldu. İşte Transfermarkt kaynalı listede yer alan yıldız isimler...

25- ANTONIO RUDIGER

15 milyon Euro

Real Madrid

24- SERGEJ MILINKOVIC- SAVIC

17 milyon Euro

Al-Hilal

23- RAYAN

Vasco da Gama

18 milyon Euro

22- RYAN SESSEGNON

18 milyon Euro

Fulham

21- OSCAR MINGUEZA

18 milyon Euro

Celta Vigo

20- HARRY WILSON

18 milyon Euro

Fulham

19- YVES BISSOUMA

20 milyon Euro

Tottenham Hotspur

18- VITALY JANELT

20 milyon Euro

Brentford

17- JAMES GARNER

22 milyon Euro

Everton

16- MARCO SENESI

22 milyon Euro

Bournemouth

15- WESTON MCKENNIE

22 milyon Euro

Juventus

14- JOHN STONES

22 milyon Euro

Manchester City

13- SERGE GNABRY

22 milyon Euro

Bayern Münih

12- LEON GORETZKA

22 milyon Euro

Bayern Münih

11- ERIC GARCIA

25 milyon Euro

Barcelona

10- VITALIY MYKOLENKO

25 milyon Euro

Everton

9- RUBEN NEVES

25 milyon Euro

Al-Hilal

8- JULIAN BRANDT

25 milyon Euro

Borussia Dortmund

7- MIKE MAIGNAN

25 milyon Euro

Milan

6- QUINTEN TIMBER

30 milyon Euro

Feyenoord

5- BERNARDO SILVA

32 milyon Euro

Manchester City

4- DUSAN VLAHOVIC

35 milyon Euro

Juventus

3- MARC GUEHI

50 milyon Euro

Crystal Palace

2- IBRAHIMA KONATE

55 milyon Euro

Liverpool