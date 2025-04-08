Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
14:03
SULTANLAR LİGİ'NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turunda heyecan dorukta! Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile dördüncü sıradaki Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede gözler bu iki ezeli rakibin voleybol sahasındaki performansına çevrildi. Peki, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…