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Haberler Galeri SULTANLAR LİGİ'NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:03

SULTANLAR LİGİ'NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turunda heyecan dorukta! Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile dördüncü sıradaki Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede gözler bu iki ezeli rakibin voleybol sahasındaki performansına çevrildi. Peki, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

HELİN ŞAHİN
SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı heyecanı başlıyor. Takımlar iki maç üzerinden karşı karşıya gelecek ve iki maç sonunda üstünlük sağlayan ekip finale yükselecek. Eşitlik durumunda ise serinin kazananı, oynanacak üçüncü karşılaşma ile belli olacak. Peki, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızı takım, ligde alt sıralarda yer aldığı için Fenerbahçe'yi play-off 1-4 etabının ilk maçında evinde ağırlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda gerçekleşecek. Maçın başhakemliğini Ramazan Çevik üstlenecek.

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SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak olan kritik play-off mücadelesi, voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu dev karşılaşma, 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi ekran başından anbean takip edebilecek.

SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Takımların ikinci müsabakası ise 12 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da Fenerbahçe'nin evinde düzenlenecek. Maç yine TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

2 maçı alan takım finale kalacak. Beraberlik durumunda ise üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan finale yükselir, kaybeden takım 3-4 etabı oynar.

SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?