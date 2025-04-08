SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak olan kritik play-off mücadelesi, voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu dev karşılaşma, 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi ekran başından anbean takip edebilecek.