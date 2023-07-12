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Haberler Galeri 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati
Giriş Tarihi: 12.07.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 13:01

2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati

TFF son dakika: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yeni sezon için hazırlıklar devam ederken maç takviminin belirlenmesi ardından maçlar Ağustos ayında başlayacak. Taraftarlar, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekim tarihi ve saati konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Heyecanla beklenen Spor Toto Süper Lig'de hangi takımlar olacak, maçlar ne zaman oynanacak araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu kararı gündemde. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?

2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. TFF erteleme kararı araştırılıyor. Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlar ile başlayacak. Gelecek yıl Mayıs ayında son bulacak yeni sezon için heyecan dorukta. Süper Lig fikstür çekim tarihi ve saati arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, ertelendi mi? İşte, tüm merak edilenler…

2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati

TFF SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ ERTELENDİ!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü bugün çekilecekti ancak ertelendi.

beIN Sports haberine göre Süper Lig'de fikstür, gelecek hafta çekilecek.

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2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Federasyondan yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati
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