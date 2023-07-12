2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati

TFF son dakika: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yeni sezon için hazırlıklar devam ederken maç takviminin belirlenmesi ardından maçlar Ağustos ayında başlayacak. Taraftarlar, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekim tarihi ve saati konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Heyecanla beklenen Spor Toto Süper Lig'de hangi takımlar olacak, maçlar ne zaman oynanacak araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu kararı gündemde. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?