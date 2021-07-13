Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı

Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonunda oynanacak olan müsabakaların eşleşmeleri bugün TFF tarafından yapılan fikstür çekimiyle belli oldu. Buna göre ligde ilk derbi mücadelesi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Öte yandan ligde oynanacak olan tüm karşılaşmaların programına erişmek ve destekledikleri takımların hangi takımlarla karşılaşacağını merak edenler "2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü - 38 haftalık Süper Lig maç programı ve tüm detaylar.