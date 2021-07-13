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Haberler Galeri Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı
Giriş Tarihi: 13.07.2021 22:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 22:19

Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı

Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonunda oynanacak olan müsabakaların eşleşmeleri bugün TFF tarafından yapılan fikstür çekimiyle belli oldu. Buna göre ligde ilk derbi mücadelesi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Öte yandan ligde oynanacak olan tüm karşılaşmaların programına erişmek ve destekledikleri takımların hangi takımlarla karşılaşacağını merak edenler "2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü - 38 haftalık Süper Lig maç programı ve tüm detaylar.

Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig'in 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Yapılan çekiliş sonrasında derbi ve ligin önemli mücadelelerinin tarihleri belli olurken, yeni sezonun maç programını merak edenler "2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı

2021 - 2022 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Süper Lig fikstürü ve ligin önemli maçlarının oynanacağı haftalara ilişkin detaylar şöyle;

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Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı
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Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı
Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! İşte 38 haftalık maç programı
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