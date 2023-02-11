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Giriş Tarihi: 11.02.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:28

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?

Kahramanmaraş depremi ardından milli yas ilan edildi. Yasla birlikte birçok alanda faaliyetler durduruldu. Futbol da onlardan bir tanesi oldu. Taraftarlar Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak, hangi tarihte sorularına yanıt aramaya başladı. Puan durumu üzerinde görülen kıran kırana mücadelede ara verildi. Arayı ve yeni tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak soruları yanıt arıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? İşte, TFF açıklaması!

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Yaşanan deprem felaketi ardından Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme haklarını kullandı. Milli yas spor camiasını da derinden etkiledi. Taraftarlar Süper Lig maçları ne zaman, ertelendi mi sorularına yanıt arıyor. Puan durumunda lider koltuğunda oturan Galatasaray'ın bir sonraki maçının Gaziantep FK ile olması bekleniyordu. Peki, Süper Lig ne zaman devam edecek, maçlar hangi tarihte başlayacak? İşte, TFF son dakika açıklaması!

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

  • 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.
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Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?
  • Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?
  • Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.
Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?
  • TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
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