Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklaması ile Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman devam edecek?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:28

Kahramanmaraş depremi ardından milli yas ilan edildi. Yasla birlikte birçok alanda faaliyetler durduruldu. Futbol da onlardan bir tanesi oldu. Taraftarlar Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak, hangi tarihte sorularına yanıt aramaya başladı. Puan durumu üzerinde görülen kıran kırana mücadelede ara verildi. Arayı ve yeni tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak soruları yanıt arıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? İşte, TFF açıklaması!