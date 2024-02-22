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Haberler Galeri Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:08

Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Peki, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi ne zaman, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, belirlenen o tarih!

Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig maçlarının tarihini açıkladı. Ancak TFF 3. Lig başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek denildi. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kararın dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtildi.

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Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG 2024-2025 SEZONUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

TFF AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde,

TFF 2. Lig 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

TFF 3. Lig başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.

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