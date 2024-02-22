Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig maçlarının tarihini açıkladı. Ancak TFF 3. Lig başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek denildi. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?