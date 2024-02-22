Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
14:08
Süper Lig 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi belli oldu! Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Peki, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi ne zaman, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, belirlenen o tarih!