Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:19
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
11:24
Süper Lig'de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...
Süper Lig için yaz transfer sezonu sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yaptıkları yıldız transferlerle gündeme geldi. Bu sezon Türkiye'ye Mata, İcardi, Mertens, Torreira, Weghorst, Joshua King ve Batshuayi gibi dünya yıldızları geldi. 4 büyükler transfer döneminde toplam 49 oyuncu aldı. Transfer sezonunda ortaya ilginç bir tablo çıktı. Diğer yandan Ömer Üründül ise Dele Alli için çarpıcı sözler kaleme aldı.