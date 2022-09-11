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Haberler Galeri Süper Lig'de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 11:24

Süper Lig'de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...

Süper Lig için yaz transfer sezonu sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yaptıkları yıldız transferlerle gündeme geldi. Bu sezon Türkiye'ye Mata, İcardi, Mertens, Torreira, Weghorst, Joshua King ve Batshuayi gibi dünya yıldızları geldi. 4 büyükler transfer döneminde toplam 49 oyuncu aldı. Transfer sezonunda ortaya ilginç bir tablo çıktı. Diğer yandan Ömer Üründül ise Dele Alli için çarpıcı sözler kaleme aldı.

Süper Lig’de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...

Süper Lig'de son günleri büyük heyecana sahne olan transfer döneminde Türkiye'de tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. 4 büyükler yaptıkları transferlerle adından söz ettirdi.

Süper Lig’de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...

Türk futbolunun lokomotifi 4 Büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak 89.6 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli harcarken yeni isimlerle birlikte ortaya ilginç bir tablo da çıktı.

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Süper Lig’de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...

SAMBACI FENER

Geçen sezon bonservisi alınan Rossi hariç toplamda 12 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncuların 5'inin Brezilya kökenli olması dikkat çekti (Luan Peres, Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Joao Pedro).

Süper Lig’de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...

BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLTERE'YE HÜCUM

En önemli transferi Dele Alli olarak öne çıkan Beşiktaş, ağırlığı Ada'ya verdi. Siyah-beyazlılarda kadroya katılan 12 yeni futbolcunun 6'sı İngiltere Premier Ligi'nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) alındı.

Süper Lig’de ilginç tablo ortaya çıktı! Usta yazardan yıldız oyuncu için çarpıcı sözler...

İKİ MAÇ KAÇIRACAK

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.

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