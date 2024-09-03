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Haberler Galeri Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…
Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:28

Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

Trendyol Süper Lig'de takımların transfer sezonu devam ederken, yıldız isimlerin sürpriz transfer haberleri futbol camiasında heyecan yaratıyor. Bu yıl şampiyonluk yarışında oldukça iddialı olan takımlar dudak uçuklatan rakamlarla transfer antlaşmalarını imzalıyor. Bu sezon Osimhem, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız futbolcular Süper Lig kadrolarında yer aldı. Futbolseverler ve taraftarlar yapılan bu milyon dolarlık transferleri yakından büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig sezonunun en değerli 20 futbolcusu…

Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

Transfer sezonunun bitmesine 2 hafta kala gerçekleştirilen sürpriz transferlerle Süper Lig'in en pahalı oyuncu listesi anbean güncelleniyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye tarihinde görülmemiş transfer rakamlarıyla yıldız isimleri kadrolarına dahil edebilmek için masaya oturuyor. Galatasaray'ın Osimhem, Beşiktaş'ın Rafa Silva, Fenerbahçe'nin Amrabat transferleriyle Süper Lig'in en pahalı 20 futbolcusunun listesi haberin devamında…

Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

20. SEMİH KILIÇSOY: 12 MİLYON EURO

Semih Kılıçsoy (15 Ağustos 2005), forvet pozisyonunda oynayan Türk milli futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

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Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

19. İSMAİL YÜKSEK: 12 MİLYON EURO

İsmail Yüksek ( 26 Ocak 1999, Bursa), ön libero mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

18. ERNEST MUCİ: 13 MİLYON EURO

Ernest Muçi (19 Mart 2001), ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Arnavut millî futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

17. JAYDEN OOSTERWOLDE: 13 MİLYON EURO

Jayden Quinn Oosterwolde (26 Nisan 2001 ; Zwolle, Hollanda) Hollandalı profesyonel futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Sol Bek ve sol stoper mevkinde görev yapmaktadır.

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