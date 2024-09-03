Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…

Transfer sezonunun bitmesine 2 hafta kala gerçekleştirilen sürpriz transferlerle Süper Lig'in en pahalı oyuncu listesi anbean güncelleniyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye tarihinde görülmemiş transfer rakamlarıyla yıldız isimleri kadrolarına dahil edebilmek için masaya oturuyor. Galatasaray'ın Osimhem, Beşiktaş'ın Rafa Silva, Fenerbahçe'nin Amrabat transferleriyle Süper Lig'in en pahalı 20 futbolcusunun listesi haberin devamında…