Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
15:28
Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesi güncellendi! Osimhen’in gelişi sıralamayı altüst etti…
Trendyol Süper Lig'de takımların transfer sezonu devam ederken, yıldız isimlerin sürpriz transfer haberleri futbol camiasında heyecan yaratıyor. Bu yıl şampiyonluk yarışında oldukça iddialı olan takımlar dudak uçuklatan rakamlarla transfer antlaşmalarını imzalıyor. Bu sezon Osimhem, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız futbolcular Süper Lig kadrolarında yer aldı. Futbolseverler ve taraftarlar yapılan bu milyon dolarlık transferleri yakından büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig sezonunun en değerli 20 futbolcusu…