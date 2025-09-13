Giriş Tarihi: 13.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:37
Süper Lig'in en değerli takımları listesi güncellendi! Transfer dönemi sonrası değişim...
Süper Lig'de yaz transfer dönemi, 12 Eylül Cuma günü sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu dönemde de yıldızları kadrosuna kattı. Lige; Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abraham, Andre Onana gibi yıldızlar geldi. Yapılan transferlerin ardından kadro değerleri güncellendi. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…