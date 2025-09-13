Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:37

Süper Lig'in en değerli takımları listesi güncellendi! Transfer dönemi sonrası değişim...

Süper Lig'de yaz transfer dönemi, 12 Eylül Cuma günü sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu dönemde de yıldızları kadrosuna kattı. Lige; Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abraham, Andre Onana gibi yıldızlar geldi. Yapılan transferlerin ardından kadro değerleri güncellendi. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…

Süper Lig'in devleri yaz transfer sezonunda oldukça hareketli bir dönem geçirirken, yıldızları kadrosuna kattı.

Yapılan takviyeler, özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mevcut kadro değerlerinde önemli bir artışa sebep oldu.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşırken, en değerli takımlar da belli oldu.

İŞTE TAKIMLARIN GÜNCEL DEĞERLERİ…

18 – Karagümrük (16.58 milyon Euro)

17 – Kasımpaşa (18.45 milyon Euro)

16 – Konyaspor (24.75 milyon Euro)

15 – Kayserispor (24.80 milyon Euro)

14 – Gençlerbirliği (27.48 milyon Euro)

13 – Alanyaspor (27.63 milyon Euro)

12 – Göztepe (28.45 milyon Euro)

11 – Gaziantep FK (30.03 milyon Euro)

10 – Kocaelispor (30.15 milyon Euro)

9 - Antalyaspor (31.8 milyon Euro)

8 - Eyüpspor (31.13 milyon Euro)

7 – Rizespor (46.35 milyon Euro)

6 – Samsunspor (49.08 milyon Euro)

5 – Başakşehir FK (76.03 milyon Euro)

4 – Trabzonspor (99.65 milyon Euro)

3 – Beşiktaş (178.38 milyon Euro)

2 – Galatasaray (296.73 milyon Euro)

1 – Fenerbahçe (298.13 milyon Euro)