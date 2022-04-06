Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:00
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
11:03
TFF'de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Yiyeceği parayı yedi"
TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündemde şok etkisi yaratan kararın ardından TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti. Peki TFF'de neler yaşanıyor? İstifaların perde arkasında neler var? SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Nihat Özdemir'in istifası sonrası o isim için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...