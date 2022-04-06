Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TFF'de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Yiyeceği parayı yedi"
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:03

TFF'de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Yiyeceği parayı yedi"

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündemde şok etkisi yaratan kararın ardından TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti. Peki TFF'de neler yaşanıyor? İstifaların perde arkasında neler var? SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Nihat Özdemir'in istifası sonrası o isim için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

TFF’de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklamış ve bu karar Türkiye futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. İstifa kararından sonra TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti.

TFF’de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

Peki TFF'de neler yaşanıyor? Yaşanan istifaların perde arkasında neler var? Öte yandan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TFF’de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da TFF'de yaşanan istifalar hakkında olay sözler söyledi. İşte Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler...

TFF’de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

"ÖYLE ŞEYLER OYNANIYOR Kİ TÜRKİYE'DE..."

"Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil!"

TFF’de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye'de…"

SON DAKİKA