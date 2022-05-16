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Haberler Galeri Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:05

Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…

Spor Toto Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor. Önceki gün Trabzon'da denizde başlayıp şehrin sokaklarına yayılan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde zirve yapan bir şölenle kupasını kaldıran bordo-mavililer, festivale İstanbul'da devam etti. Atatürk Olimpiyat stadını tıklım tıklım dolduran Fırtına'lar bilet satışlarıyla çılgın bir gelire imza attılar. İşte tüm detaylar…

Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…

Spor Toto Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor. Önceki gün Trabzon'da denizde başlayıp şehrin sokaklarına yayılan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde zirve yapan bir şölenle kupasını kaldıran bordo-mavililer, festivale İstanbul'da devam etti. Atatürk Olimpiyat stadını tıklım tıklım dolduran Fırtına'lar bilet satışlarıyla çılgın bir gelire imza attılar. İşte tüm detaylar…

Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…

REKORLARIN TAKIMI
Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…

Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi.

Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…

Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı. Karşılaşma sonu ise kupa ile atılan turda coşku tavan yaptı.

Trabzonspor’a Olimpiyat Stadı’nda çılgın gelir! 70 bin kişilik büyük destek…

ALTAY'DAN ŞAMPİYONA ALKIŞ
Ligde liderliği garantiledikten sonra çıktığı Hatay maçında alkışlanan Trabzonspor'a dün Altay'dan da jest geldi.

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