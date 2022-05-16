Spor Toto Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor. Önceki gün Trabzon'da denizde başlayıp şehrin sokaklarına yayılan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde zirve yapan bir şölenle kupasını kaldıran bordo-mavililer, festivale İstanbul'da devam etti. Atatürk Olimpiyat stadını tıklım tıklım dolduran Fırtına'lar bilet satışlarıyla çılgın bir gelire imza attılar. İşte tüm detaylar…