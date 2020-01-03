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Transfer bombaları peş peşe patlıyor! 'ye 3 yıldız

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız vermişti. Fenerbahçe bu ekipler arasında öne çıkan takımlar arasında yer alırken, listesindeki yıldızlar için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları attı ve temas halinde olduğu 3 yıldızı imza aşamasına getirdi. Fenerbahçe ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 3 ismi birden İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:23
Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte 'de gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde beklenen oldu ve bir süredir üzerinde çalışılan yıldızlarla artık iş sadece imzaya kaldı.

Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 17. sırada bitirerek, devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamladı.

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Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim hataya yer vermek istemezken, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeler belirlenmişti.

Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de deviren Kanarya, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamıştı ve üst üste alınan bu galibiyetler camiayı havaya soktu.

Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Taraftarla birlikte şampiyonluğa kenetlenen Fenerbahçe'de bir süredir transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyordu.

Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Listedeki yıldızlar için temaslarını hızlandıran sarı-lacivertli kurmaylar, bu girişimlerinden sonuç aldı ve 3 transferde artık sona geldi.

İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

JUAN JESUS'TAN MÜJDELİ HABER!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Juan Jesus konusunda önemli mesafe kat etti. İtalyan basını, Roma'da bu sezon sadece 4 maçta toplam 195 dakika forma şansı bulan Brezilyalı stopere, Bologna'nın talip olduğunu duyurdu.

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