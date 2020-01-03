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Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Transfer bombaları peş peşe patlıyor! Fenerbahçe'ye 3 yıldız

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız vermişti. Fenerbahçe bu ekipler arasında öne çıkan takımlar arasında yer alırken, listesindeki yıldızlar için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları attı ve temas halinde olduğu 3 yıldızı imza aşamasına getirdi. Fenerbahçe ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 3 ismi birden İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





