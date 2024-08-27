TRT 1 CANLI İZLE HD-KESİNTİSİZ || Galatasaray Young Boys rövanş maçı canlı yayın ile TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray Young Boys maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma için Galatasaray Young Boys maçı canlı izle ekranı başında 22.00'da yerler alınıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.