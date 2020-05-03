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Galeri Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!
Galatasaray formasıyla tam 14 kupa kazanan efsane isim Tugay Kerimoğlu, Arda Turan ile ilgili flaş sözlere imza attı. Kerimoğlu, Arda Turan'ı Galatasaray forması ile tekrar görmek istediğini belirtti. İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözleri...
Giriş Tarihi: 03.05.2020
00:27
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
00:30
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"ALT LİGLERDE SORUN VAR"
Alt liglerde kimin ne sıkıntılar yaşadığını kimse bilmiyor. Stattan mı başlayacağız, soyunma odalarından mı başlayacağız, oyuncu grubundan mı başlayacağız?
Süper Lig'de statların yenilenmesi, devletin desteği, keyifli izliyoruz.
Alt liglerde sorunlarla karşılaşıyorsun." "
geri dönüş protokolüne bütün kulüpler saygı göstermeli. Kulüpler, federasyonla iletişimi %100 kurmalı ki, bütün sorunların tamamiyle önüne geçilebilsin. TFF'nin
"CAMİANIN DÜŞÜNCESİ NE?"
Burada Arda'yla ilgili
Galatasaray camiasının düşüncelerini öğrenmek lazım. Galatasaray ailesinde yetişmiş, giderken büyük ekonomik destek sağlamıştır.
"KARARI TERİM VERİR"
Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de
Fatih Terim'dir.
"ARDA'NIN GALATASARAYLILIĞINI HERKES BİLİR"
Arda'nın ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu herkes bilir. Mühim olan, Arda'nın geçmiş senelerde yapmış olduğu hataları bir kenara bırakıp, oynayacağı senelerin kararını verip, %100'üyle oynaması ve en üst seviyede bitirmesi.
"TEKLİF VARSA GİT, DURMA"
Mert Hakan ile aynı fikirde değilim. Yurt dışından teklif varsa, gitsin. Niye vazgeçiyor ki? Şu süreçten ötürüyse anlayabilirim ama hedefim varsa, o hedeften vazgeçmem.