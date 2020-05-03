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Haberler Galeri Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

'ndan ve açıklaması!

Galatasaray formasıyla tam 14 kupa kazanan efsane isim Tugay Kerimoğlu, Arda Turan ile ilgili flaş sözlere imza attı. Kerimoğlu, Arda Turan'ı Galatasaray forması ile tekrar görmek istediğini belirtti. İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 00:30
Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

, 'ın gelecek sezon 'da forma giyme ihtimali hakkında konuştu. Kerimoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

"ALT LİGLERDE SORUN VAR"

Alt liglerde kimin ne sıkıntılar yaşadığını kimse bilmiyor. Stattan mı başlayacağız, soyunma odalarından mı başlayacağız, oyuncu grubundan mı başlayacağız? 'de statların yenilenmesi, devletin desteği, keyifli izliyoruz.

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Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

Alt liglerde sorunlarla karşılaşıyorsun." "TFF'nin geri dönüş protokolüne bütün kulüpler saygı göstermeli. Kulüpler, federasyonla iletişimi %100 kurmalı ki, bütün sorunların tamamiyle önüne geçilebilsin.

Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

"CAMİANIN DÜŞÜNCESİ NE?"

Burada Arda'yla ilgili camiasının düşüncelerini öğrenmek lazım. Galatasaray ailesinde yetişmiş, giderken büyük ekonomik destek sağlamıştır.

Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

"KARARI TERİM VERİR"

Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de 'dir.

Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

"ARDA'NIN GALATASARAYLILIĞINI HERKES BİLİR"

Arda'nın ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu herkes bilir. Mühim olan, Arda'nın geçmiş senelerde yapmış olduğu hataları bir kenara bırakıp, oynayacağı senelerin kararını verip, %100'üyle oynaması ve en üst seviyede bitirmesi.

Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

"TEKLİF VARSA GİT, DURMA"

Mert Hakan ile aynı fikirde değilim. Yurt dışından teklif varsa, gitsin. Niye vazgeçiyor ki? Şu süreçten ötürüyse anlayabilirim ama hedefim varsa, o hedeften vazgeçmem.

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