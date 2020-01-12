Türk basketbolunun başarılı koçu Ergin Ataman Sabah Pazar’a konuştu

Tartışmasız Türk basketbol tarihinin en önemli ve en başarılı isimlerinden biri Ergin Ataman. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'yla geçtiğimiz yıl Final Four finalinde mücadele etmesinin ardından bu yıl, emin adımlarla ve zaferlerle ilerliyor hedefe. Evinde 19 kupa bulunduğunu söyleyen usta koç, gözünü EuroLeague şampiyonluğuna dikmiş vaziyette. Ama Ergin Ataman başarıları kadar, bir koç olarak tarzıyla da sık sık gündem olan bir isim. Rakip izleyici tarafından hakkında en çok slogan üretilen, en çok tepki gören isimlerden. Üstelik kendisi de tüm bunların farkında, Gergin Ataman olarak anılmaktan da, "Mola alsana" diye sloganlarla yuhalanmaktan da rahatsız değil. Aksine yaş aldıkça bunları olgunlukla karşıladığını, zaman zaman kendi sivri çıkışlarının bunları körüklediğini de itiraf ediyor. Ergin Ataman'la sohbete zor sorularla başladık, geçmişine doğru yol aldık...

- Egosu yüksek biri misiniz?

- Evet öyle olmak zorundayım. Çünkü yönettiğim insanların hepsinin egosu yüksek. Hepsi bir star. Benim işim onların egolarının ortalamasını bulup, takım için en iyisini çıkartabilmek. Yoksa o egoların altında ezilirsin. Oyuncularımla abi-kardeş, arkadaş gibiyim. Onlarla şakalaşırım, mesajlaşırım, özel hayat dahil her şeyi konuşurum ama sahaya çıktığım zaman o grubun liderinin ben olduğumu hissetmeleri lazım. Özel hayatımda öyle biri değilim, mütevazı bir insanım.