Türk basketbolunun başarılı koçu Ergin Ataman Sabah Pazar’a konuştu

EŞİM BİZİ DİZGİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

- İkiz kızlarınız ve bir oğlunuz var. Onlar neler yapıyorlar, sporla ilgileri nasıl? - Ceren elektrik ve bilgisayar mühendisliği, Gizem de psikoloji ve sanat eğitimi alıyor Amerika'da. Geçen yıl dönem biter bitmez Final Four maçlarına geldiler. Uzaktan da olsa takip ediyolar ve bizle aynı heyecanı duyuyolar. Oğlum Sarp ise dokuz yaşında ve neredeyse basketbol sahasında doğdu. Özellikle EuroLeague ve Türkiye ligine çok hakim. Çok hırslı, kaybedince salonda hırsından ağlıyor. Annesi zor teselli ediyor. Maç sonrası beni eleştiri yağmuruna tutuyor yani tam bir basketbol aşığı ve tabii ki şu an sanki bir Efes amigosu, hatta kendisini takımın bir elemanı gibi görüyor. Her maçta en ateşli taraftar, birçok yurt dışı maçına da takımla beraber geliyor. Eşim Berna tüm hayatı basketbola endekslenmiş bir ailenin kadını olarak mantık kuralları çerçevesinde bizi dizginlemeye çalışıyor. Ama o da bu stresin içinde, özellikle maç öncesinde ve kaybedilen maç sonralarında benden uzak durmanın en iyi çözüm olduğunu kavramış durumda.